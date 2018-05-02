Макдэвид рассказал, удивило ли его непопадание Кучерова в список номинантов на «Харт Трофи»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид рассказал, удивило ли его непопадание российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в список номинантов на «Харт Трофи».

«Сложно сказать. Но, пожалуй, немного удивило. Он ведь провёл отличный сезон, выступая при этом за отличную команду. Конечно, он был одним из главных претендентов», — приводит слова Макдэвида «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что тройка номинантов могла быть совсем другой, поскольку в нынешнем сезоне было много достойных этой награды игроков.

«Ничего страшного. Главное, что Кучеров отлично сыграл. И я уверен, что «Тампа» далеко пройдёт в плей-офф. А это самое важное. Важнее этого нет ничего», — добавил канадец.

Ранее стали известны номинанты на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.