Клуб НХЛ «Миннесота» заключил контракт новичка с российским форвардом Соколовым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Дмитрием Соколовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года.

Соколов, являющийся воспитанником омского «Авангарда», был выбран «Миннесотой» на драфте новичков 2016 года в седьмом раунде под общим 196-м номером. Минувший сезон он провёл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), где выступал за клубы «Садбери» и «Бэрри», суммарно проведя 64 матча и набрав 96 очков (50 + 46).

Ранее Илья Ковальчук заявил, что пока не вёл переговоров с клубами НХЛ.

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