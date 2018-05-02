МОК утвердил список стадионов, на которых пройдут футбольные матчи ОИ-2020 в Токио

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил список из семи стадионов, на которых пройдут футбольные матчи в рамках летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Как сообщает пресс-служба МОК, футбольные матчи пройдут на аренах «Саппоро Доум», «Мияги», «Ибараки Касима», «Сайтама 2002», «Ниссан», «Токио Доум», а также на Олимпийском стадионе Токио.

Отмечается, что в общей сложности во время Игр будет использовано 43 спортивных сооружения, в том числе 25 существующих, десять временных и восемь новых арен.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее были представлены официальные талисманы Игр-2020 в Токио.