МОК утвердил список стадионов, на которых пройдут футбольные матчи ОИ-2020 в Токио
Как сообщает пресс-служба МОК, футбольные матчи пройдут на аренах «Саппоро Доум», «Мияги», «Ибараки Касима», «Сайтама 2002», «Ниссан», «Токио Доум», а также на Олимпийском стадионе Токио.
Отмечается, что в общей сложности во время Игр будет использовано 43 спортивных сооружения, в том числе 25 существующих, десять временных и восемь новых арен.
Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.
Ранее были представлены официальные талисманы Игр-2020 в Токио.