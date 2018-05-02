Тренер и футболисты напали на арбитра во время матча в Эфиопии
Как сообщает BBC, причиной стало решение судьи засчитать гол в ворота «Вельвало» при счёте 1:1. Футболисты погнались за арбитром. Он пытался убежать и отбивался угловым флажком, но присоединившийся к игрокам тренер повалил его и ударил кулаком.
Отмечается, что после данного инцидента тренер был уволен из команды, а матчи чемпионата Эфиопии были приостановлены из-за участившихся беспорядков.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» порекомендовал своим болельщикам не идти пешком на стадион «Ромы».