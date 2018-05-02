Дизайнер представил варианты формы ФК «Зенит» на следующий сезон
Об этом сообщает Footy Headlines.
Домашний комплект выдержан в традиционных для клуба сине-бело-голубых цветах, которые нанесены на футболки поперечными зигзагами.
Выездной комплект выполнен с использованием множества ромбов синего, серого, красного и чёрного цветов.
Zenit SPB Home & Away - Nike#Nike#Zenit#ZSBPpic.twitter.com/A3JyP5zqMW— Franco Carabajal (@FrancooC07) 17 апреля 2018 г.
Ранее Михаил Боярский прокомментировал действия вандалов, испортивших граффити с его изображением.