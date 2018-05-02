Дизайнер представил варианты формы ФК «Зенит» на следующий сезон

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Графический дизайнер Франко Карабахаль представил варианты домашней и выездной формы санкт-петербургского «Зенита» в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает Footy Headlines.

Домашний комплект выдержан в традиционных для клуба сине-бело-голубых цветах, которые нанесены на футболки поперечными зигзагами.

Выездной комплект выполнен с использованием множества ромбов синего, серого, красного и чёрного цветов.

Ранее Михаил Боярский прокомментировал действия вандалов, испортивших граффити с его изображением.

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