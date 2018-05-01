Заборский рассказал о своём самочувствии после забега на 285 км в рамках ультрамарафона Милан — Сан-Ремо

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Россиянин Иван Заборский, ставший победителем ультрамарафонского забега на 285 км между итальянскими городами Милан и Сан-Ремо, рассказал о состоянии своего здоровья после гонки.

«Да, все люди, которые пробегут ультрамарафон, то есть больше 120 км, похожи на деревянных буратино. Но в течение нескольких недель можно полностью восстановиться и начать тренировки. Я уже хожу нормально, но, конечно, снова пробежать такую же дистанцию не могу, только на пятикилометровую пробежку хватит. Отклонений у меня никаких выявлено не было. Думаю, что их и не предвидится», — отметил Заборский в интервью RT.

Ранее Заборский рассказал, о чём думал во время гонки Милан — Сан-Ремо.

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