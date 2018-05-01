Европейская ассоциация лёгкой атлетики (EA) выступила за увеличение карантина при смене спортивного гражданства.

Как сообщает NRK, организация выступает за увеличение срока карантина до четырёх лет.

«Я думаю, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) согласится с нами», — высказал мнение глава EA Свейн Арне Хансен.

Ожидается, что IAAF примет новые правила на заседании исполкома в конце июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что IAAF ждёт санкций от ВФЛА по отношению к спортсменам, тренировавшимся с пожизненно отстранённым тренером Виктором Чегиным.