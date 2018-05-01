EA выступила за увеличение карантина при смене спортивного гражданства
Как сообщает NRK, организация выступает за увеличение срока карантина до четырёх лет.
«Я думаю, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) согласится с нами», — высказал мнение глава EA Свейн Арне Хансен.
Ожидается, что IAAF примет новые правила на заседании исполкома в конце июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что IAAF ждёт санкций от ВФЛА по отношению к спортсменам, тренировавшимся с пожизненно отстранённым тренером Виктором Чегиным.