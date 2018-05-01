Чемпион мира по футболу: люди в Екатеринбурге стараются говорить по-французски и по-английски

Чемпион мира по футболу Марсель Десайи рассказал о впечатлениях после посещения Екатеринбурга, в котором пройдут матчи мундиаля.

«У меня сложилось хорошее впечатление о городе. Люди очень дружелюбны, они любят футбол. Они стараются говорить с тобой по-французски и по-английски. Чемпионат мира — это самое крупное спортивное соревнование, оно привлекает множество людей разных культур, и хозяева турнира открыто реагируют на это», — сказал Десайи RT.

Ранее пресс-служба ЧМ-2018 по футболу показала форму волонтёров на турнир.