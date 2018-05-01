Букмекеры ответили Уткину на подозрения в договорных матчах
Заместитель генерального директора букмекерской компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев ответил на подозрения известного футбольного комментатора в двух договорных матчах на прошедшей игровой неделе.
«Не видел высказывания Уткина. У нас по туру всё хорошо. Ничего подозрительного не заметили», — приводит слова Афанасьева Sport24.
Ранее Уткин усомнился в честности футбольных матчей на прошедшей игровой неделе.
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