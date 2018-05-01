Уткин: в минувшем туре было как минимум два договорняка

Известный спортивный комментатор Василий Уткин усомнился в честности футбольных матчей прошедшей игровой недели.

«В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть договорняка», — написал Уткин в своём Twitter.

В минувшем туре было как минимум 2 фиксированных результата. То есть договорняка. — Василий Уткин (@radioutkin) 1 мая 2018 г.

При этом он не стал уточнять, какие два матча он имел в виду. Уткин отметил, что не может доказать свои слова, поэтому во избежание уголовной ответственности не стал конкретизировать матчи, о которых шла речь.

Чтобы не наступила уголовная ответственность. — Василий Уткин (@radioutkin) 1 мая 2018 г.

Ранее полиция Португалии начала расследование в отношении футбольного клуба «Бенфика» по подозрению в организации договорных матчей.