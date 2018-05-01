Уткин: в минувшем туре было как минимум два договорняка

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Василий Уткин усомнился в честности футбольных матчей прошедшей игровой недели.

«В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть договорняка», — написал Уткин в своём Twitter.

При этом он не стал уточнять, какие два матча он имел в виду. Уткин отметил, что не может доказать свои слова, поэтому во избежание уголовной ответственности не стал конкретизировать матчи, о которых шла речь.

Ранее полиция Португалии начала расследование в отношении футбольного клуба «Бенфика» по подозрению в организации договорных матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных