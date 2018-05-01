Футболист «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона из-за травмы

Бразильский полузащитник грозненского «Ахмата» Раванелли получил травму в домашнем матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Пресс-служба «Ахмата» в Twitter сообщает, что футболист пропустит концовку сезона.

Полузащитник грозненцев Раванелли выбыл до конца сезона. Бразильский легионер получил травму в конце матча c "Уралом" и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра.



Желаем скорейшего выздоровления, Рава! pic.twitter.com/M7mKCjiIr3 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 30 апреля 2018 г.

«Бразильский легионер получил травму в конце матча c «Уралом» и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра», — отмечается в сообщении.

Ранее грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).