Футболист «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона из-за травмы
Пресс-служба «Ахмата» в Twitter сообщает, что футболист пропустит концовку сезона.
Полузащитник грозненцев Раванелли выбыл до конца сезона. Бразильский легионер получил травму в конце матча c "Уралом" и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 30 апреля 2018 г.
Желаем скорейшего выздоровления, Рава! pic.twitter.com/M7mKCjiIr3
«Бразильский легионер получил травму в конце матча c «Уралом» и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра», — отмечается в сообщении.
Ранее грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).