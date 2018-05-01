Футболист «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона из-за травмы

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник грозненского «Ахмата» Раванелли получил травму в домашнем матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Пресс-служба «Ахмата» в Twitter сообщает, что футболист пропустит концовку сезона.

«Бразильский легионер получил травму в конце матча c «Уралом» и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра», — отмечается в сообщении.

Ранее грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных