Француз Жийо сменит швейцарца Коэна на посту главы европейского офиса WADA
Жийо на этом посту сменит швейцарца Бенджамина Коэна, который станет первым генеральным директором недавно созданной Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает пресс-служба WADA.
Жийо, который до последнего времени был главой отдела коммуникаций Международного союза велосипедистов (UCI), вступит в новую должность 13 августа.
Ранее WADA поддержало намерение Международного олимпийского комитета (МОК) проанализировать каждое из 28 дел российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), и при необходимости обжаловать решения в Федеральном суде Швейцарии.