Француз Жийо сменит швейцарца Коэна на посту главы европейского офиса WADA

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Француза Себастьена Жийо назначили новой главой европейского офиса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Жийо на этом посту сменит швейцарца Бенджамина Коэна, который станет первым генеральным директором недавно созданной Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает пресс-служба WADA.

Жийо, который до последнего времени был главой отдела коммуникаций Международного союза велосипедистов (UCI), вступит в новую должность 13 августа.

Ранее WADA поддержало намерение Международного олимпийского комитета (МОК) проанализировать каждое из 28 дел российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), и при необходимости обжаловать решения в Федеральном суде Швейцарии.

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