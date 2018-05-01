Француз Жийо сменит швейцарца Коэна на посту главы европейского офиса WADA

Француза Себастьена Жийо назначили новой главой европейского офиса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Жийо на этом посту сменит швейцарца Бенджамина Коэна, который станет первым генеральным директором недавно созданной Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает пресс-служба WADA.

Жийо, который до последнего времени был главой отдела коммуникаций Международного союза велосипедистов (UCI), вступит в новую должность 13 августа.

Ранее WADA поддержало намерение Международного олимпийского комитета (МОК) проанализировать каждое из 28 дел российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), и при необходимости обжаловать решения в Федеральном суде Швейцарии.