Футболист «Краснодара» и сборной Швеции Гранквист хочет встретиться с Бразилией на ЧМ-2018 по футболу

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Чемпионат мира будет фантастическим. Я буду рад вернуться в Россию, потому что она значит для меня очень много. Я провёл здесь пять лет», — цитирует Гранквиста Sport24.

Он также высказал своё мнение насчёт группового этапа, где сборная Швеции встретится с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

«Для нас самый серьёзный соперник — Германия. Немцы фавориты нашей группы и могут стать чемпионами. Игры с Мексикой и Южной Кореей должны позволить нам выйти в плей-офф со второго места. Вообще я хотел бы встретиться с Бразилией. Это должно быть интересно», — добавил Гранквист.

Ранее Андреас Гранквист рассказал, как сборная Швеции отметила выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года в России после победы над Италией в стыковых матчах.