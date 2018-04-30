Рамос: решение Зидана — закон, чемпионского коридора для «Барселоны» не будет

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что поддерживает инциативу главного тренера команды Зинедина Зидана не устраивать чемпионский коридор для «Барселоны» во время очной встречи чемпионата Испании.

«То, что говорит Зидан, для каждого игрока «Реала» подобно закону. Вокруг этого празднования чемпионства каталонцев создают слишком много шума. У «Барселоны» есть титул, который она желала. Чемпионского коридора не будет — и точка», — цитирует Рамоса Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 мая на стадионе «Камп Ноу». Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании по футболу.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, будет ли команда устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

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