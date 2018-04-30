Рамос: решение Зидана — закон, чемпионского коридора для «Барселоны» не будет
«То, что говорит Зидан, для каждого игрока «Реала» подобно закону. Вокруг этого празднования чемпионства каталонцев создают слишком много шума. У «Барселоны» есть титул, который она желала. Чемпионского коридора не будет — и точка», — цитирует Рамоса Marca.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 мая на стадионе «Камп Ноу». Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании по футболу.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, будет ли команда устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».