«Ахмат» и «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура РФПЛ
Грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Встреча завершилась со счётом 0:0.
На 88-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова.
После 28-го тура «Урал» занимает восьмое место (37 очков), «Ахмат» располагается на десятой позиции (35 очков).
Ранее «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в матче РФПЛ.
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