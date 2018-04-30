«Ахмат» и «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура РФПЛ

Грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0. На 88-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова. После 28-го тура «Урал» занимает восьмое место (37 очков), «Ахмат» располагается на десятой позиции (35 очков). Ранее «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в матче РФПЛ.