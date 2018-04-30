Футболист чилийской команды кинул стол в освиставших его фанатов

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Нападающий «Аудакс Итальяно» Себастьян Абреу повздорил с болельщиками своей команды после матча 11-го тура чемпионата Чили по футболу с «Депортес Антофагаста».

Встреча между коллективами закончилась нулевой ничьей, чем оказались недовольны фанаты «Аудакс», которые освистали команду. В ответ на это Абреу кинул в их сторону стол, находящийся возле поля.

Ранее сообщалось, что болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку.

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