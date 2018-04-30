Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам перед финалом около «Волгоград Арены»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергея Куликова.
«Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трёхтысячному стадиону «Зенит» и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии», — подчеркнул Куликов.
Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.