Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам перед финалом около «Волгоград Арены»

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Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам около «Волгоград Арены» 9 мая перед финальным матчем турнира, в котором сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергея Куликова.

«Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трёхтысячному стадиону «Зенит» и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии», — подчеркнул Куликов.

Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.

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