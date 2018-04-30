Пресс-служба ЧМ-2018 по футболу показала форму волонтёров на турнир

В Екатеринбурге представлена форма волонтёров, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Представлена форма волонтеров на #ЧМ2018 !

В екатеринбургском Парке футбола яркую экипировку вместе с добровольцами презентовал чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи.#Волонтеры2018pic.twitter.com/yl8p69ROol — Welcome2018·com (@welcome_2018) 30 апреля 2018 г.

Экипировку вместе с добровольцами презентовал чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи в городском Парке футбола.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге открылся Парк чемпионата мира по футболу 2018 года.