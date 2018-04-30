ФХР поздравила тренера Витолиньша с юбилеем

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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила с 50-летием тренера СКА и сборной России Харийса Витолиньша.

«Сегодня 50-летие отмечает заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Харийс Витолиньш. От всей души поздравляем Харийса с юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, а также профессиональных и личных успехов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Рейнджерс» подтвердил переговоры с Ильёй Ковальчуком.

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