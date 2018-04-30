ФХР поздравила тренера Витолиньша с юбилеем
«Сегодня 50-летие отмечает заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Харийс Витолиньш. От всей души поздравляем Харийса с юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, а также профессиональных и личных успехов», — говорится в сообщении.
🎉 Сегодня 50-летие отмечает заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Харийс Витолиньш. От всей души поздравляем Харийса с юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, а также профессиональных и личных успехов! pic.twitter.com/e97h9rnwrc— Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Рейнджерс» подтвердил переговоры с Ильёй Ковальчуком.