Болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку

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Матч 14-го тура уругвайской Примеры между «Пеньяролем» и «Прогресо» оказался под угрозой срыва после того, как арбитры встречи обнаружили, что вратарь первой команды Кевин Доусон вышел на поле в чёрной футболке.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форма судей была такого же цвета, поэтому голкипер должен был переодеться. Однако оказалось, что футболок другой расцветки у клуба нет.

На помощь пришёл болельщик команды, который сидел на трибуне во вратарском свитере оранжевого цвета. Он отдал его Доусону и вернулся на своё место. Однако рефери после совещания решили переодеться в лазурные майки и разрешили футболисту остаться в чёрном.

Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» показал сбившему его арбитру жёлтую карточку.

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