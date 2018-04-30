Болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку
Как сообщает «Спорт-Экспресс», форма судей была такого же цвета, поэтому голкипер должен был переодеться. Однако оказалось, что футболок другой расцветки у клуба нет.
На помощь пришёл болельщик команды, который сидел на трибуне во вратарском свитере оранжевого цвета. Он отдал его Доусону и вернулся на своё место. Однако рефери после совещания решили переодеться в лазурные майки и разрешили футболисту остаться в чёрном.
Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» показал сбившему его арбитру жёлтую карточку.