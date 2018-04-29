Карпин рассказал, насколько принципиальным для него будет предстоящий матч со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, насколько для него будет принципиальным матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Спартаком».

«Важная игра для «Ростова». Меня не будет на поле, будут футболисты — это те, кто будет противостоять «Спартаку». Концентрироваться на том, что я был в «Спартаке» и теперь это моё противостояние, — абсолютно нет, будем готовиться абсолютно спокойно», — приводит слова Карпина ТАСС.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 5 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что дубль Эльдора Шомуродова принёс «Ростову» победу над «Тосно» в матче 28-го тура РФПЛ.