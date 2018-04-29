Президент Bellator: Емельяненко вернулся

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Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над американцем Фрэнком Миром в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator.

«Фёдор вернулся. Это было то же самое, как его выход в клетку в Нью-Йорке. Его поединки всегда привлекают внимание. Я очень ждал этого боя, и для него было самое время», — приводит слова Кокера YouTube-канал MMAJunkie.

Президент Bellator также добавил, что из-за фигуры Емельяненко он видит перспективы для своей организации в тяжёлом весе.

«Теперь Емельяненко ждёт встреча с Чейлом Сонненом. Я в восторге, и я вижу очень хорошие перспективы тяжёлого веса в нашем промоушене», — отметил Кокер.

Ранее министр спорта России Павел Колобков поздравил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко с победой над американцем Фрэнком Миром.

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