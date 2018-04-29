Колобков рассказал о плане защиты российских спортсменов в международных судах

Министр спорта Павел Колобков остался доволен тем, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к отстранённым от Олимпийских игр российским спортсменам признано несправедливым.

«К сожалению, Олимпиаду уже не вернёшь, её повторно провести невозможно. Одно то, что решение МОК признано несправедливым, уже говорит о том, что, в принципе, честь наших спортсменов мы уже отстояли в судебных инстанциях», — цитирует Колобкова ТАСС.

Он также отметил, что план защиты российских спортсменов в международных судах будет принят совместно с адвокатами после изучения мотивировочной части каждого дела.

«Другой вопрос: возможны ли дальнейшие механизмы, в том числе юридические? Тут нужно опять рассматривать это совместно с адвокатами, с юридическими компаниями, но после изучения мотивировочной части, я думаю, такие решения будут приняты», — заявил Колобков.

Ранее Колобков объявил, что российская сторона будет подавать иски в суды после заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).