Голкипер «Амкара» Нигматуллин поделился историей, как попался на допинге в московском ЦСКА

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин поделился историей, как попался на допинге во времена выступления за московский ЦСКА.

В 2010 году Нигматуллин сдал положительную допинг-пробу на фуросемид и получил дисквалификацию на восемь месяцев.

«Я капитан сборной Москвы и юношеской сборной России, ЦСКА дал мне контракт — казалось, всё складывается легко. Естественно, расслабился. Потихонечку стал набирать лишний вес. В отпуске я набрал килограммов восемь лишних — весил под сотку. Хотелось же просто скинуть, не напрягаясь. Во Владивостоке встретила бабушка — у каждого ведь есть, знаете, да? Начала предлагать средства для похудения, я отнекивался. Бегать уже начал. А тут наткнулся на фуросемидик», — цитирует Нигматуллина Sport24.

Вратарь отметил, что с юмором воспринимал комментарии в интернете по поводу его случая. Он признал, что совершил ошибку, употребляя запрещённое вещество.

«Ну да, бабушка дала мочегонное средство. Я, дурак, взял да выпил», — сказал Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин рассказал, как полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев попросил актёра «Бригады» Владимира Вдовиченкова сфотографироваться.