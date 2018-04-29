Вратарь «Амкара» Нигматуллин рассказал, как Дзагоев попросил актёра «Бригады» сфотографироваться

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал, как полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев попросил актёра сериала «Бригада» Владимира Вдовиченкова сфотографироваться.

«Дзагоев только приехал в Москву с Димой Рыжовым, мы проводили вместе много времени, сериал «Бригада» пересматривали. Идём как-то по торговому центру, видим Владимира Вдовиченкова. Бежим за ним, чтобы сфотографироваться, и Алан через весь ТЦ кричит: «Фил, Фил!» Я дёргаю: «Ты тормози, его не Фил зовут, а Владимир», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Он рассказал, что актёр согласился остановиться, чтобы сфотографироваться с футболистами.

«Айфоны тогда только появились. Алан свой крутит-вертит: «Как снять?» Вдовиченков показывает: «Да вот здесь кнопочку нажми». Алан нажал. А через два дня телефон потерял. Так и не появилось у меня фото с Филом!» — добавил Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин рассказал, что именно фанаты санкт-петербургского «Зенита» кидали в него во время матча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги.