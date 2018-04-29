Вратарь «Амкара» Нигматуллин рассказал, как Дзагоев попросил актёра «Бригады» сфотографироваться

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Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал, как полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев попросил актёра сериала «Бригада» Владимира Вдовиченкова сфотографироваться.

«Дзагоев только приехал в Москву с Димой Рыжовым, мы проводили вместе много времени, сериал «Бригада» пересматривали. Идём как-то по торговому центру, видим Владимира Вдовиченкова. Бежим за ним, чтобы сфотографироваться, и Алан через весь ТЦ кричит: «Фил, Фил!» Я дёргаю: «Ты тормози, его не Фил зовут, а Владимир», — приводит слова Нигматуллина Sport24

Он рассказал, что актёр согласился остановиться, чтобы сфотографироваться с футболистами.

«Айфоны тогда только появились. Алан свой крутит-вертит: «Как снять?» Вдовиченков показывает: «Да вот здесь кнопочку нажми». Алан нажал. А через два дня телефон потерял. Так и не появилось у меня фото с Филом!» — добавил Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин рассказал, что именно фанаты санкт-петербургского «Зенита» кидали в него во время матча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

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