Австралийский боксёр получил семь лет тюрьмы за вооружённое ограбление

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Австралийский боксёр Крейг Витале, выступающий в супертяжёлом весе, был осуждён на семь лет лишения свободы за вооружённое ограбление.

В 2011 году Витале и его брат ворвались в магазин с оружием в руках и потребовали у продавщицы деньги и алкогольные напитки. В 2016 году после публикации соответствующих записей стало известно об этом преступлении. Сам боксёр отрицает свою вину, но жюри присяжных не согласно с его версией, сообщает BoxingScene.

Витале на профессиональном ринге провёл шесть поединков, в которых одержал победу, три из них — нокаутом.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует реабилитировать боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.

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