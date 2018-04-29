Иранские болельщицы проникли на футбольный матч, переодевшись в мужчин и наклеив бороды

Короткая ссылка
Иранские болельщицы смогли проникнуть на матч чемпионата страны между «Персеполисом» и «Сепидруд Решт», переодевшись в мужчин и наклеив бороды.

Об этом сообщает BabaGol.

В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, что стало причиной переодевания болельщиц.

Отмечается, что никто не заметил обмана, и женщины смогли посмотреть игру, а также церемонию награждения «Персеполиса», ставшего чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что эмблема ФК «Рома» подверглась цензуре на иранском телевидении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных