Иранские болельщицы проникли на футбольный матч, переодевшись в мужчин и наклеив бороды

Иранские болельщицы смогли проникнуть на матч чемпионата страны между «Персеполисом» и «Сепидруд Решт», переодевшись в мужчин и наклеив бороды.

Об этом сообщает BabaGol. В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, что стало причиной переодевания болельщиц. Отмечается, что никто не заметил обмана, и женщины смогли посмотреть игру, а также церемонию награждения «Персеполиса», ставшего чемпионом страны. Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! 🙌🏾⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd — BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г. Ранее сообщалось, что эмблема ФК «Рома» подверглась цензуре на иранском телевидении.