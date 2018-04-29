Иранские болельщицы проникли на футбольный матч, переодевшись в мужчин и наклеив бороды
Об этом сообщает BabaGol.
В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, что стало причиной переодевания болельщиц.
Отмечается, что никто не заметил обмана, и женщины смогли посмотреть игру, а также церемонию награждения «Персеполиса», ставшего чемпионом страны.
Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! 🙌🏾⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd— BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что эмблема ФК «Рома» подверглась цензуре на иранском телевидении.