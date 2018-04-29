В Екатеринбурге открылся Парк чемпионата мира по футболу 2018 года

Парк чемпионата мира по футболу открылся в историческом сквере Екатеринбурга.

Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, послы турнира от Екатеринбурга Антон Шипулин и Александр Пантыкин, а также французский актёр Сами Насери.

Парк чемпионата мира разбит на 11 зон. Посетители могут попробовать обыграть робота-вратаря на аттракционе «Робокипер», сделать селфи с символом ЧМ-2018 волком Забивакой, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу, подать заявку на оформление паспорта болельщика, а также сразиться друг с другом в новом виде спорта — смеси футбола и настольного тенниса.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа.

Ранее сообщалось, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.