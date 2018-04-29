Футболист «Бетиса» Хоакин спародировал клип Дженнифер Лопес

Полузащитник «Бетиса» Хоакин опубликовал видеоролик с пародией на новый клип знаменитой певицы Дженнифер Лопес на песню El Anillo.

36-летний испанец исполнил зажигательный танец в полотенце после душа.

В нынешнем сезоне Хоакин забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче.

Ранее сообщалось, что актёр Назаров в стихотворной форме спрогнозировал положение команд в РФПЛ по итогам сезона.