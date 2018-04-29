Эль-Кабир: Промес рад моему попаданию в команду, обыгравшую сам «Спартак»

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Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир рассказал о приятельских взаимоотношениях с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

15 апреля «Урал» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1, Эль-Кабир забил победный гол своей команды. После у него спросили: «Твой гол похоронил надежды «Спартака» на золото. Твой приятель, Промес, не обиделся?»

«Нет, не обиделся, к счастью. После игры мы с ним немного поговорили. Он был очень рад меня видеть. Порадовался за меня, за то, что я совершил такой прорыв в карьере и попал в такой сильный чемпионат, в команду, которая обыграла сам «Спартак», — приводит слова Эль-Кабира EAnews.

Он отметил, что Промес пожелал ему дальнейшего развития карьеры. Кроме того, Эль-Кабир назвал преимуществом российского чемпионата то, что до игры нельзя предсказать результат каждого матча.

Ранее Нигматуллин высказал мнение об исходе противостояния московского «Спартака» и пермского «Амкара» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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