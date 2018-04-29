Арустамян: «Краснодар» готов заплатить €8 млн за Алексея Миранчука

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Известный телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о том, что «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Краснодар» возвращается в гонку за Алексеем Миранчуком. Сумма отступных составляет всего €8 млн, и «Краснодар» готов их выплатить. Плюс краснодарцы готовы предложить хороший бонус и игроку, и его агентам», — сказал Арустамян в эфире YouTube-канала «Секретные материалы».

Ранее он заявил, что Балотелли находится в сфере интересов ФК «Локомотив».

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