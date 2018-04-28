Писарев сравнил стадион «Нижний Новгород» с обновлёнными «Лужниками»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев, который в настоящий момент возглавляет «Олимпиец», сравнил стадион «Нижний Новгород» с обновлёнными «Лужниками» в Москве.

«Стадион напоминает мне обновлённые «Лужники», хотя он меньше по вместимости. Когда стадион будет заполнен до отказа, мы будем это ощущать», — приводит слова Писарева ТАСС.

Специалист отметил, что за две недели с момента первого тестового матча поле на арене стало лучше.

На стадионе «Нижний Новгород» пройдут четыре матча чемпионата мира 2018 года, а также по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.

Ранее губернатор области заявил, что ошибка на баннере в аэропорту повысила интерес к Нижнему Новгороду.