Мини-футбольный клуб «Дина» не смог доиграть матч чемпионата России из-за нехватки игроков
Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча, проходившая 28 апреля в Троицке, завершилась на пятой минуте. В заявке «Дины» на игру было три футболиста, один из которых получил травму и не смог продолжить матч.
Решение по данной ситуации примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Игра завершилась при счёте 1:0 в пользу «Политеха».
Ранее сообщалось, что мини-футбольному клубу «Дина» присудили техническое поражение за срыв матча с «Сибиряком».