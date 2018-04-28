Мини-футбольный клуб «Дина» не смог доиграть матч чемпионата России из-за нехватки игроков

Московский мини-футбольный клуб «Дина» не смог доиграть матч 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Политехом» из-за нехватки игроков.

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча, проходившая 28 апреля в Троицке, завершилась на пятой минуте. В заявке «Дины» на игру было три футболиста, один из которых получил травму и не смог продолжить матч.

Решение по данной ситуации примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Игра завершилась при счёте 1:0 в пользу «Политеха».

Ранее сообщалось, что мини-футбольному клубу «Дина» присудили техническое поражение за срыв матча с «Сибиряком».