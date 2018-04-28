Губернатор: ошибка на баннере в аэропорту повысила интерес к Нижнему Новгороду

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал опечатку на баннере в аэропорту Нижнего Новгорода.
«В аэропорту написали «Нижний Новгодор»? Относитесь к этому с юмором. Эта ошибка повысила интерес к нашему городу. Данная ошибка тоже будет исправлена на совесть», — приводит слова Никитина «Чемпионат».
Уровень готовности к ЧМ-2018: Нижний Новгодор pic.twitter.com/TdlQHFJf4E— Sports.ru (@sportsru) 28 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода допускают проведение на стадионе хоккейных матчей ЧМ-2018.