Президент ЦСКА рассказал о сроках восстановления травмированных Де Коло и Хайнца

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о сроках восстановления травмированных Нандо де Коло и Кайла Хайнца.

«Было очень непросто играть без травмированных Де Коло и Хайнца, но другие игроки выстояли, за что им очень признателен. Неважно, кто и сколько провёл времени на паркете, в четвёртом матче команда была единым целым. Сейчас основная задача — немного отдохнуть, сделать правильные выводы из серии с «Химками», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Он отметил, что врачи приложат все усилия, чтобы восстановить Де Коло и Хайнца к «Финалу четырёх» Евролиги.

«Правда, о сроках возвращения говорить преждевременно», — добавил функционер.

Матчи «Финала четырёх» Евролиги пройдут с 18 по 20 мая в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где сыграет с ЦСКА.