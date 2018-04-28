Президент ЦСКА рассказал о сроках восстановления травмированных Де Коло и Хайнца
«Было очень непросто играть без травмированных Де Коло и Хайнца, но другие игроки выстояли, за что им очень признателен. Неважно, кто и сколько провёл времени на паркете, в четвёртом матче команда была единым целым. Сейчас основная задача — немного отдохнуть, сделать правильные выводы из серии с «Химками», — приводит слова Ватутина ТАСС.
Он отметил, что врачи приложат все усилия, чтобы восстановить Де Коло и Хайнца к «Финалу четырёх» Евролиги.
«Правда, о сроках возвращения говорить преждевременно», — добавил функционер.
Матчи «Финала четырёх» Евролиги пройдут с 18 по 20 мая в Белграде.
Ранее сообщалось, что «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где сыграет с ЦСКА.