Антон Миранчук: уверен, что мы справимся с эмоциями и добьёмся своего
«Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и всё прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьёмся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч», — приводит слова Миранчука ТАСС.
Он отметил, что поддержка болельщиков сейчас очень важна для атмосферы в команде.
«Все, кто за нас переживал и болел весь сезон, приходите сейчас. Очень приятно играть, когда полный стадион, это нас разгоняет и придаёт нам сил», — добавил футболист.
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 30 апреля.
Ранее в компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ.