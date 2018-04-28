Антон Миранчук: уверен, что мы справимся с эмоциями и добьёмся своего

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром», победа в котором может принести команде чемпионство.

«Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и всё прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьёмся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Он отметил, что поддержка болельщиков сейчас очень важна для атмосферы в команде.

«Все, кто за нас переживал и болел весь сезон, приходите сейчас. Очень приятно играть, когда полный стадион, это нас разгоняет и придаёт нам сил», — добавил футболист.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 30 апреля.

Ранее в компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ.

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