Хоккеист НХЛ Маршан назвал ложью сообщения СМИ о запрете лизать соперников
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан отреагировал на сообщения СМИ о запрете со стороны Национальной хоккейной лиги на лизание соперников.
«Это ложь!» — ответил Маршан в Twitter.
False— Brad Marchand (@Bmarch63) 27 апреля 2018 г.
В первом матче стартового раунда плей-офф с «Торонто Мейпл Лифс» Маршан обнял нападающего соперников Лео Комарова и лизнул его щёку.
Ранее СМИ сообщали, что НХЛ обратилась к форварду «Бостон Брюинз» Брэду Маршану с просьбой не лизать и не обнимать оппонентов.
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