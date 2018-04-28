Хоккеист НХЛ Маршан назвал ложью сообщения СМИ о запрете лизать соперников

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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан отреагировал на сообщения СМИ о запрете со стороны Национальной хоккейной лиги на лизание соперников.

 «Это ложь!» — ответил Маршан в Twitter.

В первом матче стартового раунда плей-офф с «Торонто Мейпл Лифс» Маршан обнял нападающего соперников Лео Комарова и лизнул его щёку.

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ обратилась к форварду «Бостон Брюинз» Брэду Маршану с просьбой не лизать и не обнимать оппонентов.

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