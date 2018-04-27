Путин поздравил Центральный спортивный клуб армии с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) с 95-летием.

«За минувшие годы ЦСКА прошёл большой, насыщенный путь от опытно-показательной площадки Всевобуча до одного из наиболее титулованных спортивных клубов страны, вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта», — говорится в обращении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что достижения воспитанников ЦСКА, среди которых множество победителей различных международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр, являются общей гордостью и национальным достоянием.

«Важно, что нынешние спортсмены-армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников, своими успехами укрепляют авторитет родного клуба и статус России как великой спортивной державы», — добавил президент.

Ранее собощалось, что в московском метро может появиться поезд, посвящённый ЦСКА.