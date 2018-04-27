Бразильский болельщик сделал татуировку в виде футболки футбольной команды

Бразильский фанат Маурисио дос Анжос сделал татуировку в виде футболки любимой футбольной команды «Фламенго».

«Я всегда хотел сделать татуировку в честь «Фламенго» с тех пор, как стал их поклонником в детстве. Мой отец не любил татуировки, но, как только мне исполнилось 18 лет, я смог убедить его и сделал на бицепсах стервятника (талисман команды) со щитом «Фламенго»», — цитирует дос Анжоса Vice.

40% тела болельщика покрыты татуировкой в виде домашней формы образца сезона 2015 года. Он не стал набивать логотипы спонсоров команды. На татуировку ушло больше 90 часов — 32 сеанса.

Ранее нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт встретился с болельщиком команды, который сделал татуировку с его лицом на ягодице.