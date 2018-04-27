Тур кубка ЧМ по футболу стартовал на заключительном перед возвращением в Россию этапе

Заключительный тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал в Японии. Это будет последний этап международной части турне перед возвращением спортивного трофея в Россию.

Торжественная церемония, открывающая тур по Японии, прошла в токийском аэропорту Ханэда. Япония станет последней страной международной части турне кубка, сообщают РИА Новости. В мае кубок вернётся в Россию, откуда в сентябре 2017 года он начал свой тур.

Главный трофей ЧМ объехал 51 страну, в частности побывав в 16 городах России.

Ранее более 16 тыс. человек посетили презентацию главного трофея чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи.