«Локомотив-Кубань» победил ВЭФ и вышел на третье место в регулярном чемпионате баскетбольной лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл латвийский ВЭФ со счётом 71:69.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский защитник Джо Рэгленд, набравший 18 очков.

Этот успех позволил железнодорожникам подняться на третью строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Саши Обрадовича имеют идентичный баланс побед и поражений (15:6) с «Зенитом», но опережают коллектив из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Зенита» Кайл Курич и Сергей Карасёв установили бомбардирский рекорд Единой лиги ВТБ в матче с «Енисеем».