В «Зените» рассказали о сроках восстановления вратаря Лунёва
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко.
«На днях Андрей Лунёв прошёл контрольное обследование в Петербурге. По результатам осмотра вратарь «Зенита» и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажёрном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов «Зенита», — заявил Макаренко.
Он отметил, что срок восстановления игрока будет зависеть от его физического состояния.
Лунёв пропустит три оставшиеся матча «Зенита» в чемпионате России: против ЦСКА, «Локомотива» и хабаровского СКА.
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