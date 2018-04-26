В «Зените» рассказали о сроках восстановления вратаря Лунёва

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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв после травмы сможет вернуться к полноценным тренировкам через две-три недели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко.

«На днях Андрей Лунёв прошёл контрольное обследование в Петербурге. По результатам осмотра вратарь «Зенита» и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажёрном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов «Зенита», — заявил Макаренко.

Он отметил, что срок восстановления игрока будет зависеть от его физического состояния.

Лунёв пропустит три оставшиеся матча «Зенита» в чемпионате России: против ЦСКА, «Локомотива» и хабаровского СКА.

Ранее Кержаков назвал ситуацию с Дзюбой и Шатовым упущением «Зенита».

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