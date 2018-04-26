В Москве пройдёт фестиваль «Россия любит футбол!» для любительских команд

Более 370 любительских команд подали заявки для участия во втором ежегодном спортивно-музыкальном празднике «Россия любит футбол!», который пройдёт 12 мая 2018 года в Лужниках.

Об этом сообщил на официальной пресс-конференции генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

Он отметил, что мероприятие приурочено к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

«Заявки ещё принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой», — подчеркнул Полинский, уточнив, что в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов.

Послами движения «Россия любит футбол!» являются известный в прошлом игрок сборной России Алексей Смертин, член Исполкома Российского футбольного союза (РФС), а также чемпион России 2002 и 2004 годов в составе ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников.

Представитель оргкомитета фестиваля Алексей Кожухов заявил, что в фестивале будут принимать участие такие звезды, как Елена Темникова, группа «Пицца», Денис RiDer и группа Uma2rman.

Ранее сообщалось, что открылось голосование по выбору девиза сборной России на ЧМ-2018 по футболу.