УЕФА завёл дело в отношении «Баварии» после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование в отношении мюнхенской «Баварии» из-за поведения болельщиков на домашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дело в отношении немецкого клуба открыто за проникновение болельщиков на поле и демонстрацию запрещённого баннера.

Отмечается, что оно будет рассмотрено комитетом УЕФА по контролю, этике и дисциплине 31 мая.

Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных