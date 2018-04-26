УЕФА завёл дело в отношении «Баварии» после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование в отношении мюнхенской «Баварии» из-за поведения болельщиков на домашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дело в отношении немецкого клуба открыто за проникновение болельщиков на поле и демонстрацию запрещённого баннера.

Отмечается, что оно будет рассмотрено комитетом УЕФА по контролю, этике и дисциплине 31 мая.

Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.