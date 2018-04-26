Футболист ЦСКА Вернблум: моя жена — худший парикмахер в мире

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум опубликовал в Instagram фотографию с новой причёской, которую ему сделала жена Нина.

«Какого чёрта?! Нина Вернблум — худший парикмахер в мире», — подписал изображение хавбек армейского клуба. Ранее сообщалось, что несколько российских клубов интересуются отбывающим дисквалификацию футболистом Ерёменко.