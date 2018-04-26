Футболист ЦСКА Вернблум: моя жена — худший парикмахер в мире
Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум опубликовал в Instagram фотографию с новой причёской, которую ему сделала жена Нина.
«Какого чёрта?! Нина Вернблум — худший парикмахер в мире», — подписал изображение хавбек армейского клуба.
Ранее сообщалось, что несколько российских клубов интересуются отбывающим дисквалификацию футболистом Ерёменко.
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