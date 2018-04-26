СМИ: Спортивный директор ФК «Лейпциг» может сменить Венгера в «Арсенале»

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Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», который по окончании текущего сезона покинет главный тренер Арсен Венгер.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Рангник хорошо знаком с некоторыми бывшими и нынешними игроками «Арсенала», кроме того, к нему хорошо относится главный скаут лондонцев Свен Мислинтат.

Отмечается, что в Германии Рангника считают одним из самых талантливых специалистов Бундеслиги.

Переговоры «Арсенала» с потенциальными кандидатами начнутся уже на этой неделе.

Ранее Венгер заявил, что не он принимал решение относительно того, когда именно ему предстоит покинуть команду.

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