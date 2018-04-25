Российские боксёры завоевали шесть золотых медалей на юношеском ЧЕ

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Шесть представителей сборной России по боксу завоевали золотые медали чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Италии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Победы в своих весовых категориях одержали Илья Попов (до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Фёдоров (до 91 кг) и Алексей Дронов (свыше 91 кг).

Отмечается, что Попов признан лучшим боксёром турнира, а сборная России стала лучшей мужской командой.

Кроме того, Дмитрий Батяй (до 49 кг) и Даниил Тетерев (до 75 кг) взяли серебряные медали.

В женских соревнованиях победу одержала Анастасия Шамонова (до 75 кг). Вторые места заняли Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Нунэ Асатрян (до 60 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг) и Анастасия Рыбак (до 81 кг).

Ранее сообщалось, что боксёр Мартиросян настроен побить Головкина из-за своей жены.

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