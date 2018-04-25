Ефимова стала чемпионкой России на дистанции 50 метров брассом
Юлия Ефимова победила в соревнованиях на дистанции 50 м брассом на чемпионате России, который проходит в Москве.
- Reuters
Ефимова победила с результатом 30,30 секунды.
Серебро завоевала Наталья Иванеева (30,66 секунды), бронзу — Анна Ганус (31,46 секунды).
Ранее пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не обращалась за юридической помощью во Всероссийскую федерацию плавания (ВФП).
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