Ефимова стала чемпионкой России на дистанции 50 метров брассом

Юлия Ефимова победила в соревнованиях на дистанции 50 м брассом на чемпионате России, который проходит в Москве.

Reuters

Ефимова победила с результатом 30,30 секунды. Серебро завоевала Наталья Иванеева (30,66 секунды), бронзу — Анна Ганус (31,46 секунды). Ранее пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не обращалась за юридической помощью во Всероссийскую федерацию плавания (ВФП).