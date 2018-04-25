Житель Саудовской Аравии отправился в 50-дневное путешествие до России по случаю ЧМ-2018 по футболу

Подданный Саудовской Аравии Михлед бен Халид аль-Отейби отправился в 50-дневное путешествие до России, чтобы отметить отбор команды королевства на чемпионат мира по футболу 2018 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Аль-Отейби начал свой поход из города Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Его маршрут пройдёт через территории Иордании, Египта и Турции. Он возьмёт с собой в дорогу «флаг Саудовской Аравии и фотографии Хранителя двух благородных святынь — короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауд».

Мировое первенство пройдёт в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля. Сборная Саудовской Аравии является соперником национальной команды России по матчу открытия турнира.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить Салаха на ЧМ-2018.