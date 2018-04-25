Рекордное количество баскетболистов подали заявки на участие в драфте НБА

Рекордное число игроков подали заявки на участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает ESPN, заявки подали 236 спортсменов, среди которых 55 иностранцев. Предыдущий рекорд составлял 182 игрока.

Отмечается, что баскетболисты могут снять свою кандидатуру до 11 июня. Драфт НБА состоится 21 июня.

Ранее сообщалось, что баскетболист Уэстбрук оштрафован на $10 тысяч за потасовку в матче с «Ютой».